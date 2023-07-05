SON DAKİKA Enflasyon farkı açıklandı mı? Enflasyon oranları açıklandı mı? Memur enflasyon farkı açıklandı mı? 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı?

Memur ve emekli zammında belirleyecek etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'ten gelen enflasyon farkı çok merak ediliyor. Peki, Enflasyon farkı açıklandı mı? Enflasyon oranları açıklandı mı? Memur enflasyon farkı açıklandı mı? 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, belli oldu mu, ne kadar oldu, yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Yapılan açıklamada yıllık enflasyon belirlendi. Vatandaşlar ise soruyor Enflasyon farkı açıklandı mı? Enflasyon oranları açıklandı mı? Memur enflasyon farkı açıklandı mı? 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, belli oldu mu, ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte detaylar…

6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklandı. TÜİK'ten gelen açıklamada Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 38,21 olarak belirlendi. ENAG'a göre ise haziranda tüketici fiyatları aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 108,58, 6 aylık yüzde 50,53 arttı.

MEMUR ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklamak üzere 10 Temmuz Çarşamba günü toplantısını tamamladı. TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.Gözler ise memur maaşlarına çevrildi. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.