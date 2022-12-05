Son Dakika Enflasyon açıklandı! Enflasyon yüzde 84 oldu!

Vatandaşların merakla beklediği Ekim ayı Enflasyon oranı hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu? sorusu aratılıyordu. 5 Aralık günü TÜİK tarafından açıklanan veriler ise merak ediliyor. İşte Kasım ayı enflasyon oranı!

Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından vatandaşlar merakla arama motorlarında Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu? Kasım ayı enflasyon farkı kaç? sorularını araştırdı. İşte Kasım ayı enflasyon farkı hakkında merak edilenler...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Enflasyon kasım ayında yüzde 2,88 arttı, yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.