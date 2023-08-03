SON DAKİKA Emekli zammı belli oldu mu 2023?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili olarak da, "Emekli maaşında yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi. Emeklilerin gözü kulağı şu andaEmekli zammı belli oldu mu 2023? sorusuna çevrildi. İşte detaylar…

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU 2023?

Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için önemli mesajlar veren Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız." ifadelerini kullandı. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.