SON DAKİKA! Elektriğe zam geldi mi, yapıldı mı? Eylül 2023 elektrik fiyatları zamlandı mı?

Eylül 2023 elektrik fiyatları zamlandı mı? Araştırılıyor. Ekim itibariyle, sanayi ve ticaret abonelerinin elektrik kullanımına yüzde 20'lik bir zam yapıldı. Bu artışla birlikte sanayi ve ticarethane abonelerinin elektrik maliyetleri yükseldi. Peki, Elektriğe zam geldi mi, yapıldı mı? İşte detaylar…

Konut aboneleri için herhangi bir fiyat değişikliği yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Bu değişikliklerin 1 Ekim'den itibaren geçerli olacağı bildirilirken "Elektriğe zam geldi mi, yapıldı mı? Eylül 2023 elektrik fiyatları zamlandı mı?" Soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizdedir…

ELEKTRİĞE ZAM GELDİ Mİ, YAPILDI MI?

1 Ekim itibarıyla, sanayi ve ticaret abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20'lik bir zam getirildi. Ancak, konut abonelerinin elektrik ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadı. Bu değişiklikler, mesken abonelerinin 100 kWh tüketimindeki fatura bedelini 150 TL olarak sabit bırakırken, sanayi ve ticaret abonelerinin elektrik maliyetlerini yüzde 20 artırdı. Bu yeni tarife, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girdi.

EYLÜL 2023 ELEKTRİK FİYATLARI ZAMLANDI MI?

Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe zam geldi. 1 Ekim'den itibaren, sanayi ve ticarethane aboneleri elektriği yüzde 20 zamla kullanacak.