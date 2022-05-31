Son dakika EKONOMİ! Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon ne zaman açıklanıyor? Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? - Haberler

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusu için gözler TÜİK'e çevrildi. Her ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Peki, Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon ne zaman açıklanıyor? Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 69,97 oranında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti. Kira artış oranları ise yüzde 34.46 oranında gerçekleşecek

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