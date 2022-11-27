SON DAKİKA: Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de demin deprem mi oldu? Bu gece deprem mi oldu?
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27 Kasım sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş panik ve endişe duymaya başladı. Bu nedenle birçok kişi Düzce'de deprem mi oldu? Sorusu araştırıyor. Günlerdir devam eden artçı depremler, akıllara Düzce'de demin deprem mi oldu? Sorusunu getiriyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de demin deprem mi oldu? Bu gece deprem mi oldu?
26 Kasım sabahı yaşanan 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından, 27 Kasım saatlerinde tekrar bir deprem gerçekleşti. Korkutan depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlar Düzce'de deprem mi oldu? Sorusu araştırmaya başladı. Sarsıntılar nedeniyle Düzce'de deprem mi oldu? Sorusu merak ediliyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de demin deprem mi oldu? Bu gece deprem mi oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 27 Kasım saat 06:57'da Düzce, Merkez'de yerin 9.52 KM derinliğinde 4.3 şiddetinde deprem gerçekleşti.
4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.
Düzce'de 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesiyle birlikte artçı depremlerin devam etme riskinin bulunduğu söylenebilir.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2022
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Merkez (Düzce)
Tarih:2022-11-27
Saat:06:57:46 TSİ
Enlem:40.846 N
Boylam:31.048 E
Derinlik:9.52 km
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