SON DAKİKA: Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de demin deprem mi oldu? Bu gece deprem mi oldu?

27 Kasım sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş panik ve endişe duymaya başladı. Bu nedenle birçok kişi Düzce'de deprem mi oldu? Sorusu araştırıyor. Günlerdir devam eden artçı depremler, akıllara Düzce'de demin deprem mi oldu? Sorusunu getiriyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de demin deprem mi oldu? Bu gece deprem mi oldu?

Düzce'de devam eden artçılarla ilgili AFAD'dan yüreklere su serpen açıklama: Panik yapmayın, hepsi olağan

26 Kasım sabahı yaşanan 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından, 27 Kasım saatlerinde tekrar bir deprem gerçekleşti. Korkutan depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlar Düzce'de deprem mi oldu? Sorusu araştırmaya başladı. Sarsıntılar nedeniyle Düzce'de deprem mi oldu? Sorusu merak ediliyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de demin deprem mi oldu? Bu gece deprem mi oldu?

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 27 Kasım saat 06:57'da Düzce, Merkez'de yerin 9.52 KM derinliğinde 4.3 şiddetinde deprem gerçekleşti.

4.3 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.

DÜZCE'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Düzce'de 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesiyle birlikte artçı depremlerin devam etme riskinin bulunduğu söylenebilir.