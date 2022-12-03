SON DAKİKA: Düzce'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar?

Günlerdir devam eden sarsıntıların ardından 3 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, birçok kişi tarafından Düzce'de deprem mi oldu? Sorusunun araştırılmasına sebep oldu. Vatandaşlar Düzce'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Sorularını merak ediyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? İşte, Son dakika düzce deprem haberleri...

Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? Düzce kaç şiddetinde deprem oldu, deprem şiddeti ne? Son Dakika!

Düzce merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Düzce'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Soruları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 4.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar?

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 3 Aralık saat 07:59'da Gümüşova, Düzce'de yerin 14.2 KM derinliğinde 4.1 şiddetinde deprem gerçekleşti.

DÜZCE'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Düzce'de 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesiyle birlikte artçı depremlerin devam etme riskinin bulunduğu söylenebilir.

4.1 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.