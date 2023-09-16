Ne olduysa son anlarda oldu! Konyaspor, eski hocasının takımına 3 dakikada boyun eğdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya BB Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

RİZESPOR'DAN ŞAHANE GERİ DÖNÜŞ

Rizespor'un gollerini 89. dakikada Gustavo, 90+2. dakikada Gaich attı. Konyaspor'un golünü 34. dakikada Uğurcan Yazğılı kaydetti. Rizespor'da yeni transferler Hojer, Gaich, Shelvey ve Minchev ilk kez forma giydi.

GELECEK HAFTA

Ev sahibi Konyaspor, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alma fırsatını kaçırdı ve 8 puanda kaldı. Çaykur Rizespor'da İlhan Palut eski takımına karşı galibiyeti aldı ve takımı maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü ile oynayacak. Rizespor ise Sivasspor'u konuk edecek.