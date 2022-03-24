Son dakika Diyarbakır'da patlama mı oldu? Diyarbakır 3. Sanayi2de olan patlamada ölü yaralı var mı?
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Son dakika haberleri arasında Diyarbakır patlama konusu araştırılıyor. Diyarbakır 3. Sanayi'de olan patlamada ölü yaralı var mı?
DİYARBAKIR (Haberler.com) - Diyarbakır'da patlama mı oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralıların olduğu belirtildi.
Diyarbakır Sanayi Sitesi'nde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle yaralıların olduğu belirtildi ancak sayı açıklanmadı. Patlamanın neden meydana geldiği ise henüz belirlenemedi.
Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, enkaza dönen iş yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.