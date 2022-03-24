Son dakika Diyarbakır'da patlama mı oldu? Diyarbakır 3. Sanayi2de olan patlamada ölü yaralı var mı?

DİYARBAKIR (Haberler.com) - Diyarbakır'da patlama mı oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

DİYARBAKIR'DA PATLAMA MI OLDU?

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralıların olduğu belirtildi.

Diyarbakır Sanayi Sitesi'nde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle yaralıların olduğu belirtildi ancak sayı açıklanmadı. Patlamanın neden meydana geldiği ise henüz belirlenemedi.

PATLAMADA YARALI VAR MI?

Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Patlamanın bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, enkaza dönen iş yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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