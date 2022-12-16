16 Aralık günü Diyarbakır'da meydana gelen bombalı saldırı vatandaşları endişelendirdi. Arama motorlarında Son Dakika! Diyarbakır bombalı saldırı olayı ne? Diyarbakır'da şehit var mı? Diyarbakır bombalı saldırı neden yapıldı? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

16 Aralık günü sabaha karşı saat 05.00 sularında Diyarbakır - Mardin karayolunda gerçekleşen hain saldırının detayları merak edildi. Vatandaşlar arama motorlarında Son Dakika! Diyarbakır bombalı saldırı olayı ne? Diyarbakır'da şehit var mı? Diyarbakır bombalı saldırı neden yapıldı? sorularını araştırdı.

DİYARBAKIR BOMBALI SALDIRI OLAYI NE?

Diyarbakır- Mardin karayolunda seyir halinde olan çevik kuvvet aracının yakınlarındaki daha önceden park edilmiş olan araç aracılığıyla bombalı düzenek patlatıldı. Saldırıda polis memurlarının yaralandığı bilgi gelirken Süleyman Soylu 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.