Üye Girişi
Haberi Paylaş

SON DAKİKA DHBT Sınavı Sonuçları Açıklandı! ÖSYM E Devlet DHBT sonuçları sorgulama ekranı!

Gündem Haberleri

SON DAKİKA DHBT Sınavı Sonuçları Açıklandı! ÖSYM E Devlet DHBT sonuçları sorgulama ekranı!

27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen DHBT sınavının soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Şimdi ise DHBT sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava giren adayların heyecanla beklediği DHBT Sınavı Sonuçları Açıklandı! ÖSYM E Devlet DHBT sonuçları sorgulama ekranı!

DHBT sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT puanım kaç? DHBT sonucu öğrenme işlemi!DHBT sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT puanım kaç? DHBT sonucu öğrenme işlemi!

DHBT Sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren adaylar tarafından aratılıyordu. 16 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DHBT sınav sonuçlarına nasıl bakılacağı ise merak ediliyor. Bir süredir merakla beklenen DHBT Sınavı Sonuçları Açıklandı!ÖSYM E Devlet DHBT sonuçları sorgulama ekranı!

DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIMI?

DHBT sınav sonuçlarının açıklandığı ÖSYM'nin resmi internet sitesinde şöyle duyuruldu;

" DUYURU

(16 Aralık 2022)

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı Sonuçları Açıklandı

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın (DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

DHBT SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022!

SON DAKİKA DHBT Sınavı Sonuçları Açıklandı! ÖSYM E Devlet DHBT sonuçları sorgulama ekranı!

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Ösym Gündem Eğitim Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title