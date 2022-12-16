SON DAKİKA DHBT Sınavı Sonuçları Açıklandı! ÖSYM E Devlet DHBT sonuçları sorgulama ekranı!

27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen DHBT sınavının soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Şimdi ise DHBT sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava giren adayların heyecanla beklediği DHBT Sınavı Sonuçları Açıklandı! ÖSYM E Devlet DHBT sonuçları sorgulama ekranı!

DHBT Sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren adaylar tarafından aratılıyordu. 16 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan DHBT sınav sonuçlarına nasıl bakılacağı ise merak ediliyor. Bir süredir merakla beklenen DHBT Sınavı Sonuçları Açıklandı!ÖSYM E Devlet DHBT sonuçları sorgulama ekranı!

DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIMI?

DHBT sınav sonuçlarının açıklandığı ÖSYM'nin resmi internet sitesinde şöyle duyuruldu;

" DUYURU

(16 Aralık 2022)

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı Sonuçları Açıklandı

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın (DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

DHBT SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022!