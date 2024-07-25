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SON DAKİKA DEPREMLER || Tokat'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

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Tokat'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son dakika haberine göre, Tokat'ta bir deprem meydana geldi. Deprem mi oldu, nerede oldu ve depremin büyüklüğü ne kadar? Bu soruların yanıtları merakla bekleniyor. Depremle ilgili tüm detaylar ve gelişmeler takip ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Tokat'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ölçümlerine göre bugün saat 05.34'te Antalya Manavgat merkezli 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın son dakika duyurusuna göre Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Sulusaray'da meydana gelen deprem saat 23.20 sularında meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREMLER || Tokat'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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