SON DAKİKA DEPREMLER BALIKESİR || Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? 19 Kasım 2023 Balıkesir depremi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 19 Kasım 2023 Pazar günü Balıkesir'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 19 Kasım Balıkesir'de deprem mi oldu? Son dakika depremler Balıkesir listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? İşte detaylar…

Afad ve Kandilli Rasathanesi 19 Kasım Pazar günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 19 Kasım Balıkesir'de deprem mi oldu? Son dakika depremler Balıkesir listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? İşte detaylar…

SON DAKİKA DEPREMLER BALIKESİR

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bugün (19 Kasım Pazar) saat 22:44'de Balıkesir'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken, derinliği 7.8 km olarak belirlendi. Depremin merkez üssü Bigadiç'e bağlı Adalı beldesi olarak belirlendi.

Depremin merkez üssü

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, NEREDE?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık deprem haberleri ile halka bilgi sunarak son dakika deprem haberlerini iletiyor. Rasathanenin bölgesel deprem araştırmaları sonucunda elde ettiği veriler, son 500 depremi kamuoyuyla paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi'nin raporlarına göre, bugün (19 Kasım Pazar) saat 22:44'te Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü ve derinliği 7.8 km olarak tespit edildi. Depremin merkezi, Bigadiç'e bağlı Adalı beldesi olarak belirlendi.