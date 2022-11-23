Son dakika: Depremde ölen var mı? Deprem'de ölü, yaralı sayısı kaç?

Düzce merkezli gerçekleşen depremin ardından birçok kişi Depremde ölen var mı? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konuya ilişkin merak edilen soruları arasında Deprem'de ölü, yaralı sayısı kaç? Sorusu da araştırılıyor. Peki, Depremde ölen var mı? Deprem'de ölü, yaralı sayısı kaç?

Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 5.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin ardından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Deprem'de ölü, yaralı sayısı kaç? Sorusu oldu. Depremde kaç kişinin öldüğü ve yaralandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Depremde ölen var mı? Deprem'de ölü, yaralı sayısı kaç?

DEPREMDE ÖLEN VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

DEPREM'DE ÖLÜ, YARALI SAYISI KAÇ?

Deprem'de ölü sayısına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise 22 yaralının olduğunu belirtildi.

5.9 DEPREM NASIL HİSSEDİLİR?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.