Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Son dakika deprem nereden bakılır? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Son dakika deprem nereden bakılır? Son depremlere nereden, hangi siteden bakılır? AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Son dakika deprem nereden bakılır? Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Son dakika deprem nereden bakılır? Son depremlere nereden, hangi siteden bakılır? AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

SON DAKİKA DEPREM NEREDEN BAKILIR?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER