Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Son dakika deprem nereden bakılır? Sorusu birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. AFAD ve Kandilli rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Peki, Son dakika deprem nereden bakılır? Son depremler nereden öğrenilir, nereden bakılır? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son dakika deprem nereden bakılır? Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Son dakika deprem nereden bakılır? Son depremler nereden öğrenilir, nereden bakılır? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

SON DAKİKA DEPREM NEREDEN BAKILIR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Bu sayede son dakika depremlerini anlık olarak öğrenebiliyorsunuz.

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

SON DEPREMLER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER