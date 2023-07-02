Son Dakika deprem nerede oldu? Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Sivas deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede deprem olmuş?

Türkiye bulunduğu deprem hattından dolayı çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor Son Dakika deprem nerede oldu? Manisa'da, Malatya'da, Van'da, Sivas'ta deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede deprem olmuş? İşte en son depremler…

6-7 Şubat depremleriyle çok kötü etkilenen Türkiye'de yaşanan son depremler bir hayli merak ediliyor. Vatandaşlar da soruyor Son Dakika deprem nerede oldu? Manisa'da, Malatya'da, Van'da, Sivas'ta deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede deprem olmuş? İşte en son depremler…

SON DAKİKA! DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin son aktardığı verilere göre Türkiye'nin farklı illerinde depremler oldu. Depremlerin ölçekleri değişkenlik gösterirken açıklanan rakamlar şu şekilde:

2 Temmuz 2023 Saat 13.16'da Hatay'da deprem oldu. Büyüklüğü 3,4 olarak tespit edildi.

2 Temmuz 2023 Saat 11.01'de Malatya'da deprem oldu. Büyüklüğü 3,0 olarak tespit edildi.

2 Temmuz 2023 Saat 06.38'de Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Büyüklüğü 3,3 olarak tespit edildi.