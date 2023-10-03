Son dakika deprem haberleri vatandaşların gündemine oturdu. Bugün, ülkemizdeki farklı bölgelerde kaç şiddetinde depremler olduğu merak konusu. Az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA! Deprem nerede oldu? Bugün kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem nerede oldu?

Az önce nerede deprem oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Bugün kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında en son meydana gelen depremler sorgulatılıyor. Peki, Deprem nerede oldu? Bugün kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ve anlık deprem bilgileri ile vatandaşlara hizmet veriyor. Aynı zamanda bölgesel deprem araştırmalarını yürüten bu kuruluş, son 500 deprem kaydını da halkın erişimine sunmaktadır.

DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre saat 11.52'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.