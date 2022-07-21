Son Dakika! Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir depremleri! 21 Temmuz 2022 Balıkesir'de deprem mi oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem olmasının ardından çevre illerde hissedildi. Peki, Son Dakika! Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Tekirdağ, Balıkesir depremleri! 21 Temmuz 2022 Balıkesir'de deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ne zaman deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA! NEREDE DEPREM OLDU? DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olarak belirlendi. Deprem 4.8 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD VERİLERİNE GÖRE 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.