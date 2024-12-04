SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?

Antalya'da deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre bir deprem meydana geldi ve bu olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Depremin nerede gerçekleştiği, büyüklüğü, derinliği ve çevre bölgelerdeki etkileri merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Deprem hangi şehirde oldu, saat kaçta gerçekleşti, şiddeti neydi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem 10.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.