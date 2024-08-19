SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 19 Ağustos güncel deprem listesi...

Afad ve Kandilli Rasathanesi 19 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'da yer alan habere göre İzmir Menderes ilçesinde saat 04:32'de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. 18 Ağustos tarihinde saat 21:15'te Bingöl Karlıova ilçesinde 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 1600 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 1600 depremi halka sunuyor.