Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu?

7 Ekim Pazartesi günü deprem olup olmadığı merak ediliyor. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu. Depremin ne zaman ve nerede olduğuna dair detaylar araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afad'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.