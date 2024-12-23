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SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları...

SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları...
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23 Aralık deprem mi oldu? sorusu, sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar, endişe yaratırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini kamuoyuyla paylaştı. Peki, 23 Aralık'ta deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte detaylar!

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve Afad'ın resmi verilerine göre, bugün Türkiye'de meydana gelen depremlerin büyüklükleri ve merkez üssüne dair bilgiler anlık olarak güncelleniyor. Son depremler listesi, 23 Aralık sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle vatandaşların dikkatini çekti. Peki, deprem mi oldu? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları...

DEPREM Mİ OLDU?

2024-12-22 tarihinde saat 22:09:56'da Akdeniz - [224.21 km] Datça'da (Muğla) 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

2024-12-22 tarihinde saat 15:08:13'te Marmara Denizi - [16.40 km] Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

2024-12-22 tarihinde saat 12:42:43'te Ilgaz'da (Çankırı) 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları...

AFAD SON DEPREM RAPORLARI

23 Aralık günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar, AFAD tarafından anlık olarak raporlanıyor. Sabah saatlerinde kaydedilen depremlerin büyüklükleri genellikle hafif şiddette olurken, bazı bölgelerde orta şiddetli sarsıntılar da rapor edildi. AFAD'ın resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, son deprem listesi sürekli güncelleniyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM RAPORLARI

Kandilli Rasathanesi, bugün meydana gelen depremlerin detaylarını paylaştı. Özellikle Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde sık sık meydana gelen küçük ölçekli sarsıntılar dikkat çekiyor. Son depremler sayfasında, büyüklük, derinlik ve merkez üssüne dair tüm veriler yer alıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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