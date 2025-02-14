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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 14 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 14 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!
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Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 14 Şubat 2025 Cuma günü gerçekleşen depremleri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul'da sarsıntı hissedildi mi? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. 13 Şubat 2025'te Girit Adası ve çevresinde meydana gelen peş peşe sarsıntılar vatandaşları tedirgin etmişti. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta şiddetli depremlerin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 14 Şubat 2025 itibarıyla yaşanan son depremleri listeleyerek vatandaşları bilgilendirdi. Peki, deprem oldu mu? Deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 14 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!Kandilli Rasathanesi anlık depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 14 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!AFAD son dakika

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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