Son dakika deprem Meksika 7,6! Meksika depreminde ölen var mı? Meksika depremi görüntüleri!
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Meksika Ulusal Deprem Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Michoacan eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Son dakika deprem Meksika! Meksika depremi görüntüleri!
Ulusal Sismoloji Ajansı'nın bildirdiğine göre; 1985 ve 2017 yıllarında yaşanan iki büyük depremin yıldönümünde Meksika'nın batısında 7.4 büyüklüğünde bir Deprem daha meydana geldi. Depremin şiddetiyle Mexico City'deki binaların sallandığı öğrenildi. İşte, Meksika depremi görüntüleri! Son dakika deprem Meksika!
MEKSİKA'DA DEPREM OLDU!
Merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyuruldu.
TSUNAMI TEHDİDİ
meydana gelen deprem nedeniyle "tsunami tehdidi" uyarısı yapıldı. Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı.