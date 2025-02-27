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SON DAKİKA DEPREM: Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREM: Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!
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Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen depremleri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? 27 Şubat Perşembe İstanbul'da deprem mi oldu? İşte, anlık deprem verileri ve detaylar...

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik aktiviteler, bölgedeki hareketliliği gözler önüne seriyor. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta ölçekli sarsıntıların sürebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 27 Şubat 2025 Perşembe günü itibarıyla günün son depremlerini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İşte, detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen 500 depremi güncel olarakhalka sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM: Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM: Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!Anlık depremler AFAD

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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