SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor!

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar ne zaman teslim edilecek? Deprem bölgesinde yapılan konutların tamamlanmasının ardından vatandaşların merakla beklediği teslim tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor. Canlı olarak gerçekleştirilen teslim töreninden gelen gelişmeler aktarılmaya devam edilecektir. Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDEKİKONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesi) Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine tamamlayacağız"

"Kahramanmaraş'ta hak sahibi yaklaşık 78 bin vatandaşımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız"

"Bugün, Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz"

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