SON DAKİKA! Deprem bölgesi kredi borçları ertelendi mi, esnafların kredi borçları ertelenecek mi? Deprem bölgesi kredi borç erteleme Resmi Gazete!

6 Şubat depremlerinden dolayı mücbir sebep hali devam ettiği için esnaf ve sanatkârların kredi borçları hakkında yeni bir karar alındı. Depremler nedeniyle zarar gören ve faaliyetlerine devam edemeyen esnaf ve sanatkârların TESKOMB ve ESKKK kefaletiyle Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredilere ait son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Deprem bölgesi kredi borçları ertelendi mi, esnafların kredi borçları ertelenecek mi? Deprem bölgesi kredi borç erteleme Resmi Gazete! İşte detaylar…

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan şehirlerdeki esnaflar hayata yeniden tutunmak için çaba sarf ediyor. Bu anlamda esnafın kredi borçlarına yönelik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Depremler nedeniyle zarar gören ve faaliyetlerine devam edemeyen esnaf ve sanatkârların TESKOMB ve ESKKK kefaletiyle Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredilere ait borçlara ilişkin karar alındı. Peki, Deprem bölgesi kredi borçları ertelendi mi, esnafların kredi borçları ertelenecek mi? Deprem bölgesi kredi borç erteleme Resmi Gazete! İşte detaylar…

DEPREM BÖLGESİ KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Deprem bölgesindeki esnafın Türkiye Halk Bankası'na (Halkbank) olan borçlarının geri ödemesinin 6 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri kefaletiyle Halkbank'tan 6 Şubat 2023 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarının geri ödemesi, vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelendi.

DEPREM BÖLGESİ ESNAFLARIN KREDİ BORÇLARI ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN ERTELENECEK?

Bu kapsamdaki esnaf ve sanatkarlar, 6 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Halkbank'a yazılı müracaatta bulunabilecek. Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri haline Banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek.

Halkbank'ın karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin gelir kaybı tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten karşılanacak.

BAKAN ŞİMŞEK MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerinin ertelenmesine yönelik mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını bildirmişti. Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi için gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Şimşek, bu kapsamda bahsi geçen iller ve bağlı ilçelerinde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunduğuna dikkati çekmişti.

Şimşek, Hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizerek, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde deprem nedeniyle işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.