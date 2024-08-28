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SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri...

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Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi listeleyerek, bölgesel deprem araştırması yapıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem bilgileri vermeye devam ediyor.

28 Ağustos'ta bir deprem olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, 28 Ağustos Çarşamba günü son dakika depremlerini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 28 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri...

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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