Üye Girişi
Haberler

SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 Eylül'de deprem mi oldu? Son depremler hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Az önce yaşanan depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair bilgiler anında güncellenmektedir. Depremle ilgili en son ve doğru bilgilere ulaşmak için haberimizi takip edebilirsiniz.

5 Eylül'de Türkiye'de meydana gelen depremler hakkında Kandilli Rasathanesi ve Afad'dan bilgi geldi. Son depremler ve şiddetleri hakkında detaylar, ilgili kurumların deprem listesinde yer aldı. Vatandaşlar, yaşanan depremler hakkında en son bilgilere bu listelerden ulaşabiliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? 5 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

DEPREM NEREDE OLDU?

Son ölçümlere göre, saat 05.44'te Göksun'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD ölçümlerine göre bugün saat 04.42'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Son depremler Soğuk Haber Kandilli 3-sayfa Deprem Gündem Yaşam Eylül AFAD Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum

Kılıçlı ant içme törenine ilk yorum: Ne olduğunu konuşacağım

 Avrupa'da M çiçeği virüsü alarmı: Hazırlıklı olun

Avrupa'da M çiçeği virüsü alarmı

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar
Ali Koç'tan düğünde konuşmasını beğenmeyen Ayça Çağla Altunkaya'ya uyarı: Doğru düzgün konuş

Ali Koç'tan Çağla'ya düğünde uyarı: Doğru düzgün konuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 EYLÜL TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Galler- Türkiye maçı nereden izlenir? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Eylül Perşembe Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? KYK BURS BAŞVURUSU: 2024- 25 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-25! Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var?
title