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SON DAKİKA DEPREM! 11 Aralık deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, nerede hissedildi?

SON DAKİKA DEPREM! 11 Aralık deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, nerede hissedildi?
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11 Aralık'ta Türkiye'nin belirli bölgelerinde deprem meydana geldi. Son dakika deprem haberi! 11 Aralık sabah saatlerinde gerçekleşen deprem, vatandaşlar arasında panik yarattı. "Deprem mi oldu?'', ''11 Aralık deprem nerede oldu?" ve "Depremin büyüklüğü kaç?" gibi sorular merakla araştırılıyor.

Deprem mi oldu? Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, geniş bir alanda hissedildi. "11 Aralık depremi nerede hissedildi?" sorusu, özellikle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında. Uzmanlar, yaşanan bu depremin etkilerine dair detaylı açıklamalar yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen ilk açıklamalar, depremin detaylarını ortaya koydu. Peki, 11 Aralık'taki bu deprem hangi şehirde yaşandı ve kaç büyüklüğündeydi? İşte depremin merkez üssü ve diğer tüm ayrıntılar...

DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 210,17 kilometre mesafede olan depremin 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DAKİKA DEPREM! 11 Aralık deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, nerede hissedildi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SON DAKİKA DEPREM! 11 Aralık deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, nerede hissedildi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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