SON DAKİKA: DALAMAN'DA YANGIN! Dalaman'daki yangın söndürüldü mü?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün akşam saatlerinde orman yangını meydana geldi. Orman yangınında 12 saat geride kalırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Peki, Dalaman'daki yangın söndürüldü mü? Detaylar haberimizde...

DALAMAN'DA YANGIN

Dalaman Taşbaşı Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

DALAMAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

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