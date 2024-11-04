Üye Girişi
Haberler

SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dakika haberlerine göre, ünlü iş adamı Cem Gölbaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınma sebebi ve olayın detayları araştırılıyor. Gelişmeler takip ediliyor ve konuyla ilgili detaylar bekleniyor.

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı. birçok kişi Cem Gölbaşı'nın neden gözaltına alındığı ve olayın detayları merak ediliyor. Futbolseverler, konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

CEM GÖLBAŞI GÖZALTINA MI ALINDI?

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, kendisinin fotoğraflarıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmişti. Cansu Canan ile Hayata Dair programına katılan tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığını ifade etti.

SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tosunoğlu, "Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ'yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar. Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar. Bunun içerisinde tehdit var, bir temas var. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatıyor. Bu çocuk da ifade vermeye gidiyor, ekipler videoyu da ihbar olarak kabul ediyor. Bu mafyavari bir hareket. Önceki sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Gölbaşı ve 7 kişiyi gözaltına alıyorlar. Adliyeye sevk olacaklarını söyleyelim. İddialar şu: Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu. Neden yağma suçuna girmiş? Telefonlarını almaları ve arabasına el koymaları gasp suçuna giriyor" dedi.

SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Ekim ayı enflasyonu yıllık %48,58 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor

Asgari ücret, memur ve emeklinin zam farkı belli oldu

 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş'tan sürpriz çıkış

3 belediyeye kayyum atanması sonrası Yavaş'tan sürpriz çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.