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Son dakika! Çağlayan adliyesinde ne oldu?

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Son dakika haberine göre, Çağlayan Adliyesi'nde bilinmeyen bir durum yaşanıyor. Henüz detayları açıklanmayan olay hakkında yetkililerden bilgi bekleniyor. Son dakika! Çağlayan adliyesinde ne oldu?

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Vatandaşlar panikle yere yatarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yetkililer adliyeye giriş çıkışların kapatıldığını duyurdu. Son dakika! Çağlayan adliyesinde ne oldu?

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE NE OLDU?

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Bölgedeki yetkililer Çağlayan Adliyesi'ne giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu. Güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli noktalara sevk etti.

Son dakika! Çağlayan adliyesinde ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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