Son Dakika Bursa yangın nerede çıktı? Bursa yangında ölen var mı? 9 Kasım 2022

Türkiye güne korkunç bir faciayla uyandı. Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Kahredebn gelişme sonrası Bursa yangın nerede çıktı? Bursa yangında ölen var mı gibi konular araştırıldı.

Bursa'da 4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Amina ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi. Bursa yangın nerede çıktı? Bursa yangında ölen var mı?

BURSA'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Bursa'da 4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Amina ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış. Büyük insan olsaydı kokuyu alırdı belki kaçardı ama işte 1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememiş" diye konuştu.