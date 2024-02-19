SON DAKİKA: BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? Deprem mi oldu, hissedildi mi? Sarsıntı İstanbul'da hissedildi mi?

Afad verilerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13,2 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken, kısa süreli deprem nedeniyle Gemlik ve Orhangazi'de okulda eğitim gören öğrenciler panikle bahçeye kaçıştı. Peki, Deprem mi oldu, hissedildi mi? Sarsıntı İstanbul'da hissedildi mi? İşte detaylar!

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye son dönemde meydana gelen depremlerle adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, AFAD korkutan bir gelişmeyi daha duyurdu. 13.2 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı megakent İstanbul'da da hissedildi. Öte yandan depremin merkez üssü olan Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde okulda eğitim gören çocuklar panikle bahçeye koştu.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.