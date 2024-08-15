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SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir?

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Son gelişmelerle birlikte borsa düşüşe geçti. Pek çok yatırımcı 'Borsa neden düştü?' sorusuna yanıt arıyor. 15 Ağustos tarihinde borsanın ne zaman yükseleceği merak konusu oldu. Yatırımcılar, borsa hareketlerini yakından takip ediyor.

15 Ağustos tarihinde borsanın güne nasıl başladığı merak konusu oldu. Borsanın ne zaman yükseleceği konusunda belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri borsanın son durumunu ve olası hareketlerini yakından izliyor. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,10 ile ulaştırma oldu. Peki, Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir?

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 9.806,50 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,44 puan azalışla 9.806,50 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,10 ile ulaştırma oldu.

BORSA NE ZAMAN YÜKSELİR?

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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