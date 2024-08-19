SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir?

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde 350 personel, 2 helikopter ve 80 arazöz ile soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Peki, Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir?

BOLU'DA SON DURUM NEDİR?

Helikopterler, ekiplerin ulaşamadığı alanlarda soğutma yaparken bazı kısımlarda yeniden çıkan dumanlara müdahale ediyor.

ORMAN YANGINI NE ZAMAN BAŞLADI?

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan ve anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli 17 Ağustos'ta adliyeye sevk edilmiş, A.K. ve E.K. "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olan yangın dün kontrol altına alınmıştı.