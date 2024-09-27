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Son Dakika! Beyrut'ta patlama neden oldu? Beyrut'a kim saldırdı?

Son Dakika! Beyrut'ta patlama neden oldu? Beyrut'a kim saldırdı?
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Peki, Beyrut'ta patlama neden oldu? Beyrut'a kim saldırdı?

İsrail'in hava saldırısında Beyrut'un banliyösünde altı apartman yerle bir oldu. İsrail ordusu binaların Nasrallah'ın da yaşadığı Hizbullah'ın anakarargahı olduğunu iddia ediyor. Lübnanlı gazeteciler ise binaların konut olduğunu yazıyor. Henüz ölü ve yaralı sayısı belirsiz. Binaların enkazında aramalar sürüyor. Beyrut'ta patlama neden oldu? Beyrut'a kim saldırdı?

BEYRUT'A KİM SALDIRDI?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Netanyahu BM'de dünya liderlerine yaptığı konuşmada "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar Hizbullah'ı geriletmeye devam edeceğiz" demişti.

İsrail medyasında yer alan haberlerde Beyrut'da düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'ın "önemli bir yönetim merkezinin" hedef alındığı öne sürüldü.

Öte yandan bombardımanın yer altındaki bir tünel ağına yönelik gerçekleştirildiği de İsrail medyası tarafından öne sürülen iddialar arasında.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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