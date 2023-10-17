SON DAKİKA! BENEKLİ AYHAN OLAYI NEDİR, NE OLDU? Benekli Ayhan açıklaması nedir, kavga videosu izle!

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Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan'ın kavga videosu gündeme gelirken Ayhan Koç kimdir ve Benekli Ayhan neden kavga ettiği merak ediliyor. Bebekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Peki ama Son dakika! Benekli Ayhan olayı nedir, ne oldu? Benekli Ayhan açıklaması nedir, kavga videosu izle!

SON DAKİKA! BENEKLİ AYHAN OLAYI NEDİR, NE OLDU?

Ankaragücü tribünlerinin tanınan siması olan olan Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Koç'un kadınlara uyuşturucu madde içirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

BENEKLİ AYHAN AÇIKLAMASI NEDİR, KAVGA VİDEOSU İZLE!

Youtube'da 471 bin aboneye sahip olan Ayhan Koç, Isparta'da sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Fenomene şiddet uygulayan iki kişiden biri "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Herkesin içinde yaşanan kavganın uyuşturucu madde nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. İki kadının ayırmak için dahil olduğu kavga bir kişinin kamerasına yansıdı. Dakikalarca dövülen Ayhan Koç saldırı sonrası baygınlık geçirdi.

VALİLİK: ŞİKAYETTE BULUNMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR

Isparta Valiliği, sosyal medyada 'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç'un 2 kişi tarafından darbedilmesine iişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Benekli Ayhan' olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada; söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta il merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldiği ve konuyla ilgili olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır. A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın, saat 03.30 sıralarında taksi ile Burdur'a gittiği, A.K.'nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K.'nin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

1980 doğumlu olan Ayhan Koç, sosyal medyada "Benekli Ayhan" lakabıyla tanınıyor.

Aslen Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ayhan Koç, evli ve iki çocuk babası. Yaşamını Ankara'da sürdüren Ayhan Koç, sıkı bir Ankaragücü taraftarı olması ile de biliniyor.