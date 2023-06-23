SON DAKİKA! Beklenen açıklama geldi! Yaşlı aylığı bayramdan önce yatacak mı? Engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı nedeniyle ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği çok tartışılıyordu. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamayla bu tartışmaya son verdi. Peki, Yaşlı aylığı bayramdan önce yatacak mı? Engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı? Bayramdan önce emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce maaşlar ödenecek mi?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bugün yaptığı açıklamayla bayramdan önce yatması beklenen maaşlar hakkında açıklama yaptı. Sosyal destek alan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu açıklamadaydı. Peki, Yaşlı aylığı bayramdan önce yatacak mı? Engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? Bayramdan önce maaşlar yatacak mı? Bayramdan önce emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce maaşlar ödenecek mi?İşte son gelişmeler…

BAYRAMDAN ÖNCE YAŞLI AYLIĞI YATACAK MI? ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız" diye konuştu.

BAYRAMDAN ÖNCE MAAŞLAR YATACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti. Bakan Göktaş, vatandaşlara toplam 2,7 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

BAYRAMDAN ÖNCE MAAŞLAR ÖDENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaşan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız" dedi.