SON DAKİKA Bayram ikramiyesi ne kadar 2023? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? soruları gündeme geliyor. Emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacağı sıklıkla araştırılıyor. Bayram ikramiyesi ne kadar 2023? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? merak ediliyor. Peki, Bayram ikramiyesi ne kadar 2023? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SON DAKİKA Bayram ikramiyesi ne kadar 2023?Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? sorularına yanıt aranıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ödeme tarihleri açıklandı. Bayram ikramiyesi ne kadar 2023?Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? soruları gündeme geliyor. Bayram ikramiyesi ne kadar 2023?Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2023?,

Emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17 Haziran itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ödeme tarihleri açıklandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklama ile 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan bildiride 4A (SSK) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 17 ve 18 olanlar için ödemelerin başladığını belirtildi. Ödeme günü 19 ve 20 Haziran olanların ödemeleri ayın 18'de, ödeme günü 21 ve 22 Haziran olanların ödemeleri ayın 19'unda, ödeme günü 23, 24 olanların ödemeleri ayın 20'sinde, 25,26 olanların ödemeleri ise ayın 21'inde yapılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİME NE KADAR 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. 14,4 milyon emekliye toplamda 25,7 milyar lira ikramiye ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise maaş ve ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da yapılacak. SSK kapsamında maaş ve ikramiye alacak olan kişilerin günleri işe aşağıda yer almaktadır.

SSK KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞ VE İKRAMİYE GÜNLERİ

Ödeme günü 17-18 olanlar 17 Haziran'da,

Ödeme günü 19-20 olanlar 18 Haziran'da

Ödeme günü 21-22 olanlar 19 Haziran'da,

Ödeme 23-24 olanlar 20 Haziran'da,

Ödeme günü 25-26 olanlar 21 Haziran'da aylık ve ikramiyelerini alacak.