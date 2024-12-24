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SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı?

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Balıkesir'de yer alan bir fabrikada patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Balıkesir'de bir farikada patlama meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada yaralıların ve ölülerin olduğu bildirildi. Vatandaşlar, hangi fabrikada patlama olduğunu merak ediyor. Fabrikanın neden ve nasıl patladığına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? Detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE NE OLDU?

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı?

YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ZSR patlayıcı üretim tesisinde meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Sabotaj ihtimalinin olmadığını söyleyen Vali Ustaoğlu, patlamanın teknik nedenlerden olduğunun değerlendirildiğini ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı?

SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı?
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