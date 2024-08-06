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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, Instagram erişim engeliyle ilgili ne söyledi? Instagram ne zaman açılacak, tarih netleşti mi?

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Son dakika haberine göre, Bakan Uraloğlu, Instagram'a erişim engeli hakkında bir açıklama yaptı. Instagram'ın ne zaman açılacağına dair net bir tarih verilmedi. Kullanıcılar, sosyal medya platformuna erişim sağlayabilmek için Bakan'ın açıklamalarını yakından takip ediyor.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini belirterek, "Sizin şu taleplerinizi karşıladık dediklerinde, biz de bu erişimi sağlamış olacağız." ifadesini kullandı. Peki, Bakan Uraloğlu, Instagram erişim engeliyle ilgili ne söyledi? Instagram ne zaman açılacak, tarih netleşti mi?

BAKAN URALOĞLU INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİYLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Bakan Uraloğlu, Ankara'daki "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"nde, Instagram'a uygulanan yasağa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Her ülkenin kendisine ait kuralları olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Herkes bu kurallara uymak zorunda. Özellikle katalog suçlar kapsamında bildirdiğimiz suçlara karşı istenilen adımlar atılmadı. Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan saldırılar, bahisler ve cinsel içerikli paylaşımlar gibi suçlar. Öte yandan, vahşice katledilmiş Hamas lideri İsmail Heniyye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edemiyorlar. Eğer ortada sansür veya engelleme varsa Instagram'ın yaptığı tam olarak budur. Biz tersine burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, Instagram erişim engeliyle ilgili ne söyledi? Instagram ne zaman açılacak, tarih netleşti mi?

"CİDDİ BİR AŞAMA KAYDETTİK"

Bakan Uraloğlu "Instagram'ın erişimini neden durdurduk? Katalog suçlarla ilgili istediğimiz adımları atmadılar. İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var. Bizim bazı taleplerimize 'Şirketimizin kuralları' diyorlar. İyi de siz bu ülkede faliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız. İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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