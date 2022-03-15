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Bakan Akar, kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Utku Şimşek - Genel
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Bakan Akar, kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Akar, kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Ukrayna'daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans toplantısında devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda, Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Akar, kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar, kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar, kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Genel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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