Son dakika az önce deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde meydana geldi?

BURSA (Haberler.com) - Deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde insanlar tarafından araştırılıyor. Bursa'da meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildiği bilgisine ulaşıldı. Deprem kaç şiddetinde oldu merak ediliyor. AFAD'tan açıklama gecikmeden geldi. Deprem nerede oldu? Deprem nerede oldu kaç şiddetinde? Deprem kaç şiddetinde meydana geldi? Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşmiş olan 3,8 şiddetindeki depremin ardından 4,3 şiddetinde yeni bir sarsıntı daha meydana geldi. Bununla beraber, sabah saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen 3,8 şiddetindeki sarsıntının ardından, saat 17.10'da aynı ilçede 4,3 şiddetinde yeni bir deprem daha gerçekleşti.

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE MEYDANA GELDİ?

Depremin şiddeti, AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, "Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.

Bununla birlikte, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.2 olarak açıklamada bulundu. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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