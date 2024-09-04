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SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

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4 Eylül tarihinde gerçekleşen depremlerin şiddeti ve detayları merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, yaşanan depremler hakkında son bilgileri paylaştı. Depremlerin şiddeti ve merkez üssüne dair bilgiler sürekli güncelleniyor.

4 Eylül'de Türkiye'de meydana gelen depremler hakkında Kandilli Rasathanesi ve Afad'dan bilgi geldi. Son depremler ve şiddetleri hakkında detaylar, ilgili kurumların deprem listesinde yer aldı. Vatandaşlar, yaşanan depremler hakkında en son bilgilere bu listelerden ulaşabiliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre,Akdeniz'de bugün saat 00:29'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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