Üye Girişi
Haberler

SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 3 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 3 Eylül az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

3 Eylül'de Türkiye'de meydana gelen depremler hakkında Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan bilgi geldi. Son depremler ve şiddetleri hakkında detaylar, ilgili kurumların deprem listesinde yer aldı. Vatandaşlar, yaşanan depremler hakkında en son bilgilere bu listelerden ulaşabiliyor.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre, bugün büyük şiddette bir deprem meydana gelmedi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 3 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 3 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Doğal Afetler Soğuk Haber Kandilli Kandilli 3-sayfa Türkiye Deprem Eylül Yaşam AFAD AFAD AFAD Son Dakika

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

 Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş

Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş
Bu gece yarısından itibaren otogaza 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren otogaza 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? 3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 3 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... TÜİK AĞUSTOS ENFLASYON ORANLARI: TÜİK enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 3 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 3 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title