Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikildi! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede? - Haberler

İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için binlerce insan Atatürk Havalimanı'na akın etti. 1 milyona yakın vatandaşın gelmesi beklenen tören alanında boş yer kalmadı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede ve nasıl gidilir vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Bununla beraber, eline küreği alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin ilk fidanını toprakla buluşturdu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi özellikleri neler? Detaylar haberimizdedir…

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE İLK FİDANI DİKİLDİ!

Yüz binlerin akın ettiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da geldi. Fetih kutlamaları için alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak olan millet bahçesi için ilk fidanı dikti. Fidan dikim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki öğrenciler de eşlik etti.

SOLOTÜRK ekibi yüz binlerce katılımcının katıldığı etkinlik için özel şov yaptı. Akrobatik hareketlerle katılımcıları büyüleyen SOLOTÜRK dünyada eşi benzeri olmayan hareketlerini sergiledi.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne metro, Marmaray ve metrobüs ile çeşitli şekilde gidebilirsiniz. Metro ile gitmek istiyorsanız Anadolu Yakası veya Avrupa Yakası için farketmez, Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosuna binmeniz gerekir. Metro sizi havalimanı içine kadar bırakacaktır. Yenikapı size ters kalıyorsa metrobüsle bu metroya Ataköy - Şirinevler veya Yenibosna durağında aktarma yapabilirsiniz. Marmaray ile Yenikapı'ya kadar gidip yine Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu binerek ulaşabilirsiniz. Kadıköy-Kartal metro hattını kullanıp Ayrılık Çeşmesi durağında inerek Marmaray hattına geçiş yapabilir, Marmaray'dan Yenikapı'da inerek Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu ile Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz. Otobüs ile gitmek isteyenler; TH-1 Taksim Atatürk Havalimanı ya da YH-1 Yenikapı İDO - Atatürk Havalimanı hattını kullanabilir.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Megakent İstanbul 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşacak. Dev millet bahçesinde, 145 bin 300 ağaç olacak. İstanbul'un dev millet bahçesi; Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada parmakla gösterilebilecek bir proje olma özelliği taşıyor.

İstanbul'un yeni millet bahçesi içerisinde; rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma, 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı.

Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor.

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