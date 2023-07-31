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Son dakika! Ataşehir yangın söndürüldü mü? İstanbul Ataşehir yangın neden, nerede çıktı? Ataşehir yangın son durum ne?

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Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. Sabah saatlerinde meydana gelen yangının ardından ise Ataşehir yangın söndürüldü mü? Son dakika! İstanbul Ataşehir yangın neden, nerede çıktı? Ataşehir yangın son durum ne? soruları araştırıldı.

Ataşehir yangın söndürüldü mü? Son dakika! İstanbul Ataşehir yangın neden, nerede çıktı? Ataşehir yangın son durum ne? soruları yangının ardından merak edildi. İstanbul'da meydana gelen yangın vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise Ataşehir yangın söndürüldü mü? Son dakika! İstanbul Ataşehir yangın neden, nerede çıktı? Ataşehir yangın son durum ne? soruları aratılıyor.

ATAŞEHİR YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul Ataşehir'de 17 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika! Ataşehir yangın söndürüldü mü? İstanbul Ataşehir yangın neden, nerede çıktı? Ataşehir yangın son durum ne?

Son dakika! Ataşehir yangın söndürüldü mü? İstanbul Ataşehir yangın neden, nerede çıktı? Ataşehir yangın son durum ne?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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